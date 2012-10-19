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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Анжи (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 19 октября 2012
Анжи (мол)
19.10.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 5
Завершен
Спартак М (мол)
67'
Ш. Мирзаев
23'
В. Кротов
46'
Д. Каюмов
48'
М. Мусалов (АГ)
57'
А. Козлов
76'
К. Савичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Г. Алданов
90'
+1
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Гамидов
85'
81'
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Пуцко
77'
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Кротов
76'
ГОЛ! 1:5!
К. Савичев
68'
Замена
К. Савичев
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:4!
Ш. Мирзаев
67'
57'
ГОЛ! 0:4!
А. Козлов
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
М. Мусалов
46'
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Обухов
46'
ГОЛ! 0:2!
Д. Каюмов
Замена
Т. Мусалов
️️️️
М. Загиров
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Кротов
Пас отдал
И. Горбатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
Спартак М (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
2-5-3
26
Джиоев
5
Мусалов
44
Курбанов
52
Магомедов
80
Корголоев
66
Сулейманов
34
Алданов
38
Гамидов
28
Сердеров
71
Загиров
92
Мирзаев
4-1-1-3-1
42
Чернышук
44
Фадеев
15
Пуцко
2
Кутепов
94
Степанов
94
Тимофеев
7
Козлов
23
Горбатенко
7
Каюмов
57
Кротов
13
Обухов
38
Гамидов
54
Гусейнов
54
Гусейнов
38
Гамидов
34
Алданов
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
34
Алданов
71
Загиров
75
Мусалов
75
Мусалов
71
Загиров
15
Пуцко
22
Хомуха
22
Хомуха
15
Пуцко
57
Кротов
10
Альшин
10
Альшин
57
Кротов
7
Козлов
4
Савичев
4
Савичев
7
Козлов
13
Обухов
10
Федчук
10
Федчук
13
Обухов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Спартак М (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
24
Джамал Расулов
ЦП
44
Юрий Удунян
ЛЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
24
Джамал Расулов
ЦП
44
Юрий Удунян
ЛЗ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
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