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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 10 августа 2012
Зенит (мол)
10.08.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 3
Завершен
Спартак М (мол)
7'
А. Пуцко
20'
Э. Махмудов (П)
70'
Д. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Вторая желтая
Д. Телегин
85'
80'
Замена
А. Федчук
️️️️
И. Альшин
Замена
И. Чеминава
️️️️
Д. Ящук
78'
76'
Замена
Я. Шмыгов
️️️️
А. Степанов
71'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Давыдов
71'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Э. Махмудов
70'
ГОЛ! 0:3!
Д. Давыдов
Замена
А. Каюков
️️️️
Д. Богаев
60'
Замена
А. Иванов
️️️️
В. Зинков
60'
Вторая желтая
Д. Терентьев
57'
Желтая карточка
П. Киреенко
49'
Желтая карточка
Д. Телегин
47'
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Могилевец
46'
Замена
Д. Ящук
️️️️
М. Батов
30'
Желтая карточка
Д. Терентьев
29'
27'
Желтая карточка
Э. Махмудов
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Махмудов
Желтая карточка
Е. Бабурин
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Пуцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
32
Артем Ребров
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
65
Ярослав Шмыгов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
4-5-1
23
Бабурин
12
Лумб
75
Ребенко
88
Телегин
43
Терентьев
5
Зинков
17
Батов
28
Могилевец
22
Вербицкас
88
Богаев
13
Киреенко
4-1-2-2-1
32
Ребров
44
Фадеев
94
Степанов
15
Пуцко
5
Кутин
60
Зубарев
47
Святов
8
Махмудов
10
Альшин
23
Горбатенко
88
Давыдов
17
Батов
91
Ящук
91
Ящук
17
Батов
88
Богаев
23
Каюков
23
Каюков
88
Богаев
Ящук
5
Чеминава
5
Чеминава
Ящук
5
Зинков
22
Иванов
22
Иванов
5
Зинков
28
Могилевец
20
Марков
20
Марков
28
Могилевец
88
Давыдов
57
Кротов
57
Кротов
88
Давыдов
94
Степанов
65
Шмыгов
65
Шмыгов
94
Степанов
8
Махмудов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Махмудов
10
Альшин
10
Федчук
10
Федчук
10
Альшин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
30
Антон Цветков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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