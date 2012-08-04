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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Спартак М (мол)
Динамо (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 04 августа 2012
Динамо (мол)
04.08.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
81'
В. Торшенцев
90'
В. Торшенцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Спартак М (мол)
ГОЛ! 2:0!
В. Торшенцев
90'
ГОЛ! 1:0!
В. Торшенцев
81'
78'
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Ильин
68'
Замена
В. Торшенцев
️️️️
А. Ташаев
68'
Желтая карточка
А. Ташаев
67'
59'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Федчук
Замена
Р. Еремеев
️️️️
Д. Отставнов
57'
54'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Зубарев
Желтая карточка
И. Соловьев
50'
39'
Желтая карточка
Э. Махмудов
39'
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Обухов
Желтая карточка
Н. Сергеев
33'
Желтая карточка
П. Евсеев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
77
Игорь Хохлов
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
65
Ярослав Шмыгов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-3-1-2
54
Генералов
5
Сергеев
17
Иванов
5
Евсеев
27
Живоглядов
9
Соловьев
17
Комисов
35
Ильин
88
Ташаев
26
Отставнов
31
Соломатин
4-1-3-2
30
Песьяков
5
Кутин
4
Савичев
15
Пуцко
44
Фадеев
60
Зубарев
47
Святов
8
Самсонов
8
Махмудов
10
Федчук
13
Обухов
88
Ташаев
99
Торшенцев
99
Торшенцев
88
Ташаев
35
Ильин
18
Каташевский
18
Каташевский
35
Ильин
26
Отставнов
13
Еремеев
13
Еремеев
26
Отставнов
13
Обухов
10
Альшин
10
Альшин
13
Обухов
60
Зубарев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
10
Федчук
88
Давыдов
88
Давыдов
10
Федчук
Остались в запасе
Динамо (мол)
Спартак М (мол)
24
Антонио Морейес
ЦЗ
77
Игорь Хохлов
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
65
Ярослав Шмыгов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
24
Антонио Морейес
ЦЗ
77
Игорь Хохлов
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
65
Ярослав Шмыгов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Динамо (мол) - Спартак М (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
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