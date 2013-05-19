Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 19 мая 2013
Мариуполь
19.05.2013, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Заря
69'
А. Полянский
40'
И. Галюза
55'
Д. Хомченовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
90'
+1
Замена
Д. Липартия
️️️️
П. Худзик
89'
Желтая карточка
П. Худзик
80'
Замена
М. Белый
️️️️
И. Галюза
Замена
И. Цюпа
️️️️
А. Путивцев
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Полянский
69'
66'
Замена
Л. Идахор
️️️️
Данило
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Мандзюк
61'
Замена
С. Яворский
️️️️
К. Ярошенко
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хомченовский
Пас отдал
П. Худзик
44'
Желтая карточка
Т. Шунич
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Галюза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-2-4-1
12
Худжамов
33
Чижов
91
Бутко
18
Ордец
5
Путивцев
2
Полянский
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
30
Окриашвили
19
Федотов
16
Мандзюк
3-1-4-1-1
1
Сантини
15
Вернидуб
44
Шунич
12
Игнатьевич
4
Чайковский
35
Грицай
2
Галюза
22
Любенович
7
Худзик
10
Хомченовский
99
Данило
5
Путивцев
93
Цюпа
93
Цюпа
5
Путивцев
99
Ярошенко
13
Яворский
13
Яворский
99
Ярошенко
16
Мандзюк
70
Шевчук
70
Шевчук
16
Мандзюк
2
Галюза
29
Белый
29
Белый
2
Галюза
99
Данило
11
Идахор
11
Идахор
99
Данило
7
Худзик
13
Липартия
13
Липартия
7
Худзик
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
14
Руслан Кисиль
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
12
Виталий Постранский
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Мариуполь - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Заря
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+