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Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь: обзор матча 11 мая 2013
Кубань (ЛФЛ)
11.05.2013, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
8'
И. Бальде
42'
И. Бальде
44'
И. Попов
76'
М. Пиццелли (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
88'
Желтая карточка
М. Якубко
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Пиццелли
76'
75'
Желтая карточка
Д. Нийхолт
74'
Замена
М. Якубко
️️️️
М. Канунников
Замена
Д. Цораев
️️️️
И. Бальде
73'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
И. Попов
69'
65'
Замена
И. Пикущак
️️️️
З. Сираков
65'
Замена
М. Новакович
️️️️
А. Попов
62'
Травма
А. Попов
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Озбилиз
59'
Желтая карточка
А. Озбилиз
56'
Желтая карточка
И. Бальде
45'
45'
Желтая карточка
А. Попов
ГОЛ! 3:0!
И. Попов
Пас отдал
А. Ионов
44'
ГОЛ! 2:0!
И. Бальде
Пас отдал
А. Тлисов
42'
26'
Желтая карточка
З. Сираков
ГОЛ! 1:0!
И. Бальде
Пас отдал
Леандро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЛВ
8
Артур Тлисов
(К)
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ОП
40
Благо
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ПП
33
Владимирс Камеш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
5
Армаш
5
Деальберт
31
Леандро
8
Тлисов
77
Каборе
23
Озбилиз
71
Попов
11
Ионов
6
Бальде
4-2-2-2
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
18
Коломейцев
40
Благо
32
Нийхолт
14
Васильев
99
Канунников
33
Камеш
23
Озбилиз
11
Букур
11
Букур
23
Озбилиз
71
Попов
9
Пиццелли
9
Пиццелли
71
Попов
6
Бальде
6
Цораев
6
Цораев
6
Бальде
24
Попов
13
Новакович
13
Новакович
24
Попов
14
Сираков
10
Пикущак
10
Пикущак
14
Сираков
99
Канунников
26
Якубко
26
Якубко
99
Канунников
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
1
Роман Герус
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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