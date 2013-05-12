Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 12 мая 2013
Ахмат
12.05.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
27'
Ф. Пирис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
80'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Э. Спахич
Замена
Кану
️️️️
Маурисио
79'
Замена
М. Йиранек
️️️️
А. Феррейра
76'
Замена
М. Макушевски
️️️️
И. Лебеденко
63'
60'
Замена
С. Это'О
️️️️
О. Ахмедов
46'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
Жусилей
Желтая карточка
М. Коморовски
40'
34'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пирис
Пас отдал
Аилтон
27'
Желтая карточка
О. Иванов
22'
Желтая карточка
А. Феррейра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Анжи
30
Владимир Габулов
(К)
ВР
27
Олег Шатов
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Юрий Жирков
ЛВ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
10
Одил Ахмедов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
10
Кану
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
3-4-1-2
1
Амельченко
31
Рыбус
33
Ятченко
5
Феррейра
24
Коморовски
22
Пирис
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-2-3-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
4
Спахич
30
Карлос
27
Шатов
8
Жусилей
19
Диарра
10
Ахмедов
10
Виллиан
18
Жирков
90
Траоре
5
Феррейра
25
Йиранек
25
Йиранек
5
Феррейра
8
Маурисио
10
Кану
10
Кану
8
Маурисио
10
Лебеденко
17
Макушевски
17
Макушевски
10
Лебеденко
8
Жусилей
11
Буссуфа
11
Буссуфа
8
Жусилей
4
Спахич
90
Смолов
90
Смолов
4
Спахич
10
Ахмедов
9
Это'О
9
Это'О
10
Ахмедов
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
12
Арби Межиев
ВР
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Анжи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Анжи
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+