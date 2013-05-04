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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 04 мая 2013
Ростов
04.05.2013, суббота, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
48'
И. Попов
56'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
А. Гацкан
90'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Полоз
88'
78'
Замена
А. Тлисов
️️️️
И. Попов
64'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Г. Букур
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Лазович
63'
Замена
М. Лепский
️️️️
Т. Маргасов
63'
56'
ГОЛ! 0:2!
И. Попов
Пас отдал
А. Ионов
49'
Желтая карточка
И. Попов
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
20'
Замена
И. Армаш
️️️️
Шандао
Желтая карточка
В. Кисенков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Владимир Кисенков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
71
Ивелин Попов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
4-2-3-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
6
Беляев
34
Маргасов
8
Гацкан
15
Кисенков
7
Полоз
8
Канга
2
Калачев
27
Лазович
4-2-3-1
31
Беленов
31
Леандро
5
Деальберт
2
Шандао
34
Козлов
77
Каборе
55
Кулик
11
Ионов
71
Попов
11
Букур
21
Никулаэ
34
Маргасов
63
Лепский
63
Лепский
34
Маргасов
27
Лазович
16
Голенда
16
Голенда
27
Лазович
7
Полоз
10
Кириченко
10
Кириченко
7
Полоз
2
Шандао
5
Армаш
5
Армаш
2
Шандао
71
Попов
8
Тлисов
8
Тлисов
71
Попов
11
Букур
23
Озбилиз
23
Озбилиз
11
Букур
Остались в запасе
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
12
Николай Заболотный
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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