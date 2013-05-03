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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Спартак
Мордовия - Спартак: обзор матча 03 мая 2013
Мордовия
03.05.2013, пятница, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
49'
А. Пазин
70'
Д. Оприца
6'
Э. МакГиди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Спартак
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
К. Панченко
89'
86'
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
Д. Юрченко
85'
84'
Замена
М. Уорис
️️️️
О. Вукоевич
72'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ари
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Иванов
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Оприца
Пас отдал
А. Иванов
70'
66'
Замена
Кариока
️️️️
К. Чельстрем
Желтая карточка
М. Будников
62'
58'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:1!
А. Пазин
Пас отдал
И. Шитов
49'
48'
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
В. Божович
40'
40'
Красная карточка
Э. МакГиди
Замена
М. Будников
️️️️
С. Кузнецов
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
32
Даниэл Оприца
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Далибор Волаш
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Юрченко
12
Божович
19
Осипов
35
Хубутия
24
Шитов
11
Пазин
10
Кузнецов
32
Оприца
88
Иванов
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-2-1-2-1
31
Дикань
34
Макеев
16
Боккетти
92
Брызгалов
23
Комбаров
5
Вукоевич
4
Чельстрем
14
Хурадо
91
Яковлев
46
МакГиди
39
Ари
10
Кузнецов
22
Будников
22
Будников
10
Кузнецов
8
Панченко
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Панченко
88
Иванов
8
Бобер
8
Бобер
88
Иванов
4
Чельстрем
5
Кариока
5
Кариока
4
Чельстрем
39
Ари
22
Дзюба
22
Дзюба
39
Ари
5
Вукоевич
20
Уорис
20
Уорис
5
Вукоевич
Остались в запасе
Мордовия
Спартак
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Далибор Волаш
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Далибор Волаш
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
40
Юрий Кулешов
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Мордовия - Спартак
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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