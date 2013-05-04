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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 04 мая 2013
Анжи
04.05.2013, суббота, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
86'
Л. Траоре
89'
С. Это'О
82'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Л. Диарра
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Траоре
89'
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
Пас отдал
С. Это'О
86'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Жусилей
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
74'
Замена
И. Маркано
️️️️
К. Ансальди
29'
Желтая карточка
К. Ансальди
12'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
43
Арсений Логашов
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Юрий Жирков
ЛВ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-3-1
1
Помазан
43
Логашов
4
Эвертон
30
Карлос
13
Тагирбеков
8
Жусилей
19
Диарра
18
Жирков
10
Виллиан
11
Буссуфа
9
Это'О
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
4
Кверквелия
14
Ансальди
6
М'Вила
26
Еременко
7
Рязанцев
10
Натхо
61
Карадениз
23
Рондон
19
Диарра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
19
Диарра
8
Жусилей
90
Траоре
90
Траоре
8
Жусилей
14
Ансальди
5
Маркано
5
Маркано
14
Ансальди
Остались в запасе
Анжи
Рубин
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Анжи - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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