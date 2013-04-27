Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 27 апреля 2013
Ахмат
27.04.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
32'
М. Рыбус
64'
М. Рыбус
85'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
86'
Желтая карточка
И. Черенчиков
85'
ГОЛ! 2:1!
Н. Бурмистров
Пас отдал
Благо
Желтая карточка
А. Кацаев
81'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Маурисио
76'
65'
Замена
В. Камеш
️️️️
М. Якубко
ГОЛ! 2:0!
М. Рыбус
Пас отдал
О. Иванов
64'
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
Аилтон
45'
+3
42'
Замена
А. Попов
️️️️
Н. Мияилович
41'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
М. Макушевски
️️️️
Адилсон
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Рыбус
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
3-5-1-1
1
Амельченко
31
Рыбус
25
Йиранек
40
Ояла
33
Ятченко
21
Адилсон
8
Маурисио
22
Пирис
40
Уциев
19
Иванов
9
Аилтон
4-2-1-1-2
42
Нарубин
14
Сираков
21
Белоруков
79
Черенчиков
3
Мияилович
5
Рябокобыленко
18
Коломейцев
40
Благо
7
Пеев
99
Канунников
26
Якубко
21
Адилсон
17
Макушевски
17
Макушевски
21
Адилсон
8
Маурисио
10
Кацаев
10
Кацаев
8
Маурисио
9
Аилтон
80
Ндоасель
80
Ндоасель
9
Аилтон
3
Мияилович
24
Попов
24
Попов
3
Мияилович
26
Якубко
33
Камеш
33
Камеш
26
Якубко
5
Рябокобыленко
18
Бурмистров
18
Бурмистров
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
12
Арби Межиев
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Роман Герус
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Амкар-Пермь
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+