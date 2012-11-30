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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Краснодар - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 30 ноября 2012
Краснодар
30.11.2012, пятница, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
85'
Е. Шипицин
90+4'
А. Мартынович
55'
А. Озбилиз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
В. Коман
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Мартынович
Пас отдал
Жоаозиньо
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Афолаби
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Амисулашвили
️️️️
М. Абреу
89'
85'
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Озбилиз
ГОЛ! 1:1!
Е. Шипицин
85'
78'
Замена
А. Фидлер
️️️️
В. Кулик
Замена
М. Конате
️️️️
Н. Марков
72'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Н. Дринчич
68'
Желтая карточка
И. Смольников
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Озбилиз
53'
Желтая карточка
И. Армаш
Желтая карточка
Н. Тубич
13'
13'
Желтая карточка
И. Бальде
3'
Желтая карточка
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
18
Никола Дринчич
(К)
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
71
Ивелин Попов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
23
Арас Озбилиз
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
8
Смольников
4
Тубич
14
Мартынович
33
Анджелкович
15
Кисляк
13
Марков
22
Жоаозиньо
26
Абреу
18
Дринчич
14
Вандерсон
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
5
Деальберт
5
Лоло
8
Тлисов
55
Кулик
23
Озбилиз
71
Попов
11
Ионов
6
Бальде
26
Абреу
25
Амисулашвили
25
Амисулашвили
26
Абреу
18
Дринчич
25
Шипицин
25
Шипицин
18
Дринчич
13
Марков
11
Конате
11
Конате
13
Марков
23
Озбилиз
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
23
Озбилиз
55
Кулик
10
Фидлер
10
Фидлер
55
Кулик
11
Ионов
14
Афолаби
14
Афолаби
11
Ионов
Остались в запасе
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Виталий Дроздов (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:00 (прямая)
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