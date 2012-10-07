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РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 07 октября 2012
Рубин
07.10.2012, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
3'
П. Игнатович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
90'
+2
Вторая желтая
З. Сираков
90'
+1
Желтая карточка
Р. Герус
88'
Желтая карточка
З. Сираков
Замена
А. Касаев
️️️️
Р. Еременко
83'
82'
Травма
Г. Пеев
Желтая карточка
К. Ансальди
80'
73'
Замена
С. Волков
️️️️
М. Якубко
72'
Травма
М. Якубко
Замена
С. Давыдов
️️️️
Г. Карадениз
69'
62'
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
К. Васильев
58'
Замена
М. Якубко
️️️️
И. Пикущак
Замена
К. Ансальди
️️️️
И. Маркано
56'
17'
Желтая карточка
Г. Пеев
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Игнатович
Пас отдал
И. Пикущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Амкар-Пермь
35
Андрей Данилов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
4-1-4-1
1
Рыжиков
5
Маркано
16
Боккетти
44
Навас
23
Кузьмин
6
Орбаис
61
Карадениз
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
23
Рондон
4-1-3-1-1
1
Герус
14
Сираков
13
Новакович
79
Черенчиков
32
Брезнаник
5
Рябокобыленко
7
Пеев
18
Коломейцев
29
Игнатович
14
Васильев
10
Пикущак
5
Маркано
14
Ансальди
14
Ансальди
5
Маркано
26
Еременко
11
Касаев
11
Касаев
26
Еременко
61
Карадениз
10
Давыдов
10
Давыдов
61
Карадениз
14
Васильев
32
Нийхолт
32
Нийхолт
14
Васильев
10
Пикущак
26
Якубко
26
Якубко
10
Пикущак
Якубко
1
Волков
1
Волков
Якубко
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
35
Андрей Данилов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Остались в запасе
35
Андрей Данилов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Андрей Глот (Ярославль)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 15:30 (прямая)
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