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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Украина
Австрия - Украина: обзор матча 01 июня 2012
Австрия
01.06.2012, пятница, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Украина
3'
З. Юнузович
62'
М. Арнаутович
89'
М. Арнаутович
56'
О. Гусев
65'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Австрия - Украина
ГОЛ! 3:2!
М. Арнаутович
89'
Замена
Я. Пехливан
️️️️
Д. Алаба
82'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
А. Иваншиц
74'
Замена
В. Кавлак
️️️️
Ю. Баумгартлингер
67'
65'
ГОЛ! 2:2!
О. Гусев
Пас отдал
А. Ярмоленко
Замена
П. Бюргер
️️️️
М. Янко
63'
63'
Замена
Р. Ротань
️️️️
С. Назаренко
ГОЛ! 2:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
А. Иваншиц
62'
58'
Замена
Б. Бутко
️️️️
Е. Коноплянка
56'
ГОЛ! 1:1!
О. Гусев
Пас отдал
А. Ярмоленко
46'
Замена
М. Коваль
️️️️
А. Горяинов
46'
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Воронин
46'
Замена
А. Шевченко
️️️️
М. Девич
39'
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
Г. Гарич
️️️️
Ф. Кляйн
28'
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
15
Себастьян Предль
ЛЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
10
Златко Юнузович
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Давид Алаба
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Украина
23
Александр Горяинов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
10
Андрей Воронин
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Австрия
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
0
Патрик Бюргер
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Евгений Селин
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-1-3-2
1
Линднер
15
Предль
16
Шарнер
13
Зуттнер
17
Кляйн
14
Баумгартлингер
10
Юнузович
10
Иваншиц
8
Алаба
7
Арнаутович
21
Янко
4-2-3-1
23
Горяинов
9
Гусев
17
Михалик
3
Хачериди
20
Ракицкий
4
Тимощук
18
Назаренко
7
Ярмоленко
10
Воронин
10
Коноплянка
22
Девич
17
Кляйн
2
Гарич
2
Гарич
17
Кляйн
14
Баумгартлингер
0
Кавлак
0
Кавлак
14
Баумгартлингер
8
Алаба
6
Пехливан
6
Пехливан
8
Алаба
10
Иваншиц
30
Бургшталлер
30
Бургшталлер
10
Иваншиц
21
Янко
0
Бюргер
0
Бюргер
21
Янко
23
Горяинов
1
Коваль
1
Коваль
23
Горяинов
10
Коноплянка
2
Бутко
2
Бутко
10
Коноплянка
18
Назаренко
14
Ротань
14
Ротань
18
Назаренко
10
Воронин
15
Милевский
15
Милевский
10
Воронин
22
Девич
7
Шевченко
7
Шевченко
22
Девич
Остались в запасе
Австрия
Украина
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Евгений Селин
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Евгений Селин
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Австрия - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Тиволи Ной
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