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Расписание матчей
Украина. Кубок
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 06 мая 2012
Металлург
06.05.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Датагруп Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Шахтер
69'
Н. Морозюк
23'
А. Тейшейра
105'
А. Кучер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Металлург - Шахтер
106'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
105'
ГОЛ! 1:2!
А. Кучер
102'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Гай
90'
+4
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Данило
️️️️
В. Димитров
90'
Желтая карточка
Соарес
80'
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Г. Казарян
74'
ГОЛ! 1:1!
Н. Морозюк
69'
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Г. Казарян
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
18'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
8
Геворг Казарян
ПВ
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-3-1
13
Бандура
9
Шина
44
Чечер
4
Воловик
6
Морозюк
10
Лазич
19
Мкртчян
17
Соарес
18
Димитров
8
Казарян
15
Траоре
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
22
Мхитарян
19
Гай
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
18
Димитров
90
Данило
90
Данило
18
Димитров
8
Казарян
8
Нельсон
8
Нельсон
8
Казарян
19
Гай
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Гай
22
Мхитарян
11
Коста
11
Коста
22
Мхитарян
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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