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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Финляндия
Испания - Финляндия: обзор матча 22 марта 2013
Испания
22.03.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
1 : 1
Завершен
Финляндия
49'
С. Рамос
79'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Финляндия
90'
+4
Замена
М. Халсти
️️️️
Т. Пукки
90'
+1
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
Д. Сильва
90'
+1
85'
Желтая карточка
Н. Мяенпяя
79'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
А. Ринг
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Фабрегас
76'
69'
Замена
Т. Спарв
️️️️
Т. Тайнио
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Вилья
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Д. Сильва
49'
Замена
Педро
️️️️
С. Касорла
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
19
Александер Ринг
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Яркко Хурме
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Тони Колехмайнен
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
0
Нжази Куки
ЦФ
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Вальдес
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
17
Арбелоа
5
Бускетс
10
Фабрегас
6
Иньеста
20
Касорла
21
Сильва
7
Вилья
3-5-1-1
1
Мяенпяя
3
Мойсандер
4
Тойвио
22
Райтала
16
Тайнио
8
Хетемай
13
Аркивуо
7
Еременко
21
Хямяляйнен
19
Ринг
10
Пукки
10
Фабрегас
13
Мата
13
Мата
10
Фабрегас
20
Касорла
11
Педро
11
Педро
20
Касорла
7
Вилья
9
Негредо
9
Негредо
7
Вилья
16
Тайнио
14
Спарв
14
Спарв
16
Тайнио
10
Пукки
0
Халсти
0
Халсти
10
Пукки
Остались в запасе
Испания
Финляндия
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
0
Нжази Куки
ЦФ
6
Тони Колехмайнен
ЦП
22
Яркко Хурме
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
0
Петтери Форселл
ЦП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
0
Нжази Куки
ЦФ
6
Тони Колехмайнен
ЦП
22
Яркко Хурме
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
0
Петтери Форселл
ЦП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Испания - Финляндия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Эль Молинон
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