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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Азербайджан
Россия - Азербайджан: обзор матча 16 октября 2012
Россия
16.10.2012, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 0
Завершен
Азербайджан
84'
Р. Широков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Азербайджан
85'
Замена
Р. Алиев
️️️️
А. Чертоганов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Широков
84'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Кержаков
78'
63'
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
Б. Субашич
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Самедов
62'
Желтая карточка
В. Березуцкий
57'
46'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
В. Надиров
Замена
Д. Глушаков
️️️️
В. Файзулин
46'
43'
Желтая карточка
К. Агаев
38'
Желтая карточка
В. Надиров
32'
Желтая карточка
В. Джавадов
14'
Желтая карточка
М. Медведев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Игорь Денисов
(К)
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
21
Владимир Левин
ЛЗ
0
Махир Шукуров
(К)
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ПЗ
0
Вагиф Джавадов
ЛП
8
Александр Чертоганов
ЦП
0
Али Гекдемир
ЦП
17
Вугар Надиров
ПП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Григорьев
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
3
Акил Набиев
ЛП
6
Эльхад Назири
ЦП
5
Мурад Агаев
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
4-3-1-2
1
Акинфеев
23
Комбаров
24
Березуцкий
4
Игнашевич
22
Ещенко
7
Денисов
15
Широков
20
Файзулин
19
Самедов
11
Кержаков
9
Кокорин
4-4-2
1
Агаев
0
Абышов
0
Шукуров
18
Медведев
21
Левин
17
Надиров
8
Чертоганов
0
Гекдемир
0
Джавадов
0
Озкара
10
Субашич
20
Файзулин
8
Глушаков
8
Глушаков
20
Файзулин
11
Кержаков
9
Дзагоев
9
Дзагоев
11
Кержаков
19
Самедов
18
Быстров
18
Быстров
19
Самедов
17
Надиров
16
Гусейнов
16
Гусейнов
17
Надиров
10
Субашич
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
10
Субашич
8
Чертоганов
11
Алиев
11
Алиев
8
Чертоганов
Остались в запасе
Россия
Азербайджан
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Григорьев
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
6
Эльхад Назири
ЦП
5
Мурад Агаев
ЦП
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Акил Набиев
ЛП
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Григорьев
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
6
Эльхад Назири
ЦП
5
Мурад Агаев
ЦП
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Акил Набиев
ЛП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Россия - Азербайджан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 0
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия" 18:50 (прямая) "Спорт 1" 18:50 (прямая)
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