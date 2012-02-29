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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Нидерланды
Англия - Нидерланды: обзор матча 29 февраля 2012
Англия
29.02.2012, среда, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Нидерланды
85'
Г. Кэхилл
90+1'
Э. Янг
57'
А. Роббен
58'
К. Хунтелаар
90+2'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Нидерланды
+2
ГОЛ! 2:3!
А. Роббен
Пас отдал
М. ван Боммел
ГОЛ! 2:2!
Э. Янг
Пас отдал
Д. Милнер
+1
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 1:2!
Г. Кэхилл
Пас отдал
С. Паркер
Замена
Р. Влаар
️️️️
Х. Булахруз
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
Й. Матейсен
Замена
С. Даунинг
️️️️
А. Джонсон
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Ф. Джонс
️️️️
К. Смоллинг
Травма
К. Смоллинг
Травма
К. Хунтелаар
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Кейт
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
Замена
С. Схаарс
️️️️
Э. Питерс
Замена
Д. Милнер
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Майка Ричардс
ПЗ
17
Скотт Паркер
(К)
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
4
Стивен Джеррард
АП
19
Адам Джонсон
ПВ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Пирс
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
11
Арьен Роббен
ЛВ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Англия
24
Скотт Карсон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
0
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
0
Рон Влаар
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
0
Ола Джон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
3
Бэйнс
15
Кэхилл
6
Смоллинг
18
Янг
14
Ричардс
17
Паркер
15
Бэрри
4
Джеррард
19
Джонсон
14
Уэлбек
4-2-3-1
1
Стекеленбург
21
Булахруз
3
Хейтинга
14
Матейсен
0
Питерс
6
Де Йонг
6
ван Боммел
0
Кейт
10
Снейдер
11
Роббен
9
ван Перси
6
Смоллинг
16
Джонс
16
Джонс
6
Смоллинг
19
Джонсон
19
Даунинг
19
Даунинг
19
Джонсон
15
Бэрри
4
Милнер
4
Милнер
15
Бэрри
Старридж
14
Уолкотт
14
Уолкотт
Старридж
4
Джеррард
15
Старридж
15
Старридж
4
Джеррард
14
Уэлбек
0
Кэмпбелл
0
Кэмпбелл
14
Уэлбек
21
Булахруз
0
Влаар
0
Влаар
21
Булахруз
10
Снейдер
20
Эмануэльсон
20
Эмануэльсон
10
Снейдер
0
Питерс
14
Схаарс
14
Схаарс
0
Питерс
Хунтелаар
9
де Йонг
9
де Йонг
Хунтелаар
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
Остались в запасе
Англия
Нидерланды
24
Скотт Карсон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
Главный тренер
Стюарт Пирс
13
Тим Крул
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
0
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
24
Скотт Карсон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
0
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Пирс
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Англия - Нидерланды
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая)
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