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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Германия
Австрия - Германия: обзор матча 11 сентября 2012
Австрия
11.09.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 2
Завершен
Германия
57'
З. Юнузович
44'
М. Ройс
52'
М. Озил (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Германия
Замена
М. Янко
️️️️
Ю. Баумгартлингер
85'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
81'
75'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Клозе
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Иваншиц
75'
70'
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
К. Фукс
59'
ГОЛ! 1:2!
З. Юнузович
Пас отдал
М. Арнаутович
57'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
М. Харник
55'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Озил
46'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Ройс
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
С. Предль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
2
Гиорги Гарич
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
11
Мартин Харник
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
6
Ясин Пехливан
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
0
Патрик Бюргер
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
4-1-4-1
1
Альмер
2
Гарич
5
Фукс
15
Предль
4
Погатец
14
Баумгартлингер
10
Иваншиц
11
Харник
10
Юнузович
0
Кавлак
7
Арнаутович
4-2-2-2
1
Нойер
0
Лам
5
Хуммельс
14
Бадштубер
3
Шмельцер
8
Кроос
6
Хедира
11
Ройс
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
10
Иваншиц
22
Яншер
22
Яншер
10
Иваншиц
11
Харник
30
Бургшталлер
30
Бургшталлер
11
Харник
14
Баумгартлингер
21
Янко
21
Янко
14
Баумгартлингер
11
Ройс
11
Гетце
11
Гетце
11
Ройс
0
Клозе
10
Подольски
10
Подольски
0
Клозе
Остались в запасе
Австрия
Германия
0
Кристиан Гратцей
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
6
Ясин Пехливан
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
0
Патрик Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
0
Кристиан Гратцей
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
6
Ясин Пехливан
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
0
Патрик Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Австрия - Германия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
0 : 2
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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