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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Ирландия
Германия - Ирландия: обзор матча 11 октября 2013
Германия
11.10.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
3 : 0
Завершен
Ирландия
12'
С. Хедира
58'
А. Шюррле
90+1'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Ирландия
ГОЛ! 3:0!
М. Озил
Пас отдал
Т. Кроос
90'
+1
Замена
С. Сэм
️️️️
Т. Мюллер
88'
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Шюррле
86'
Замена
М. Крузе
️️️️
С. Хедира
82'
62'
Желтая карточка
Э. Стоукс
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Т. Кроос
58'
Желтая карточка
С. Хедира
57'
ГОЛ! 1:0!
С. Хедира
Пас отдал
Ф. Лам
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
15
Энтони Стоукс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Кинг
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Марио Гетце
АП
0
Сидней Сэм
ПП
23
Макс Крузе
ЦФ
Ирландия
16
Роб Эллиот
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
21
Пол Грин
АП
9
Шейн Лонг
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
3-5-1-1
1
Нойер
0
Мертезакер
17
Боатенг
0
Лам
7
Янсен
9
Шюррле
7
Швайнштайгер
6
Хедира
8
Кроос
10
Озил
13
Мюллер
3-2-3-2
1
Форд
20
Уилсон
0
Делэйни
5
Кларк
2
Коулмен
12
Келли
18
Гибсон
8
МакКарти
6
Уилэн
13
Дойл
15
Стоукс
9
Шюррле
11
Гетце
11
Гетце
9
Шюррле
13
Мюллер
0
Сэм
0
Сэм
13
Мюллер
6
Хедира
23
Крузе
23
Крузе
6
Хедира
Остались в запасе
Германия
Ирландия
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
16
Роб Эллиот
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
21
Пол Грин
АП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Шейн Лонг
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Кинг
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Остались в запасе
16
Роб Эллиот
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
21
Пол Грин
АП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Шейн Лонг
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Ноэль Кинг
Статистика матча Германия - Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Рейн Энерги
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