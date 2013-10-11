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    Ноэль Кинг

    Тренер
    Имя Ноэль
    Фамилия Кинг
    Гражданство Ирландия
    Дата рождения 13 сентября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирландия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.10.2013 Ирландия 3 : 1 Казахстан
    11.10.2013 Германия 3 : 0 Ирландия
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