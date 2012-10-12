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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Италия
Армения - Италия: обзор матча 12 октября 2012
Армения
12.10.2012, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 3
Завершен
Италия
27'
Г. Мхитарян
11'
А. Пирло (П)
64'
Д. Де Росси
82'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Италия
88'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Р. Монтоливо
82'
ГОЛ! 1:3!
П. Освальдо
Пас отдал
Д. Де Росси
Желтая карточка
В. Алексанян
81'
Замена
А. Саркисов
️️️️
Д. Маноян
77'
Желтая карточка
Э. Манучарян
76'
74'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Пирло
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Едигарян
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Росси
Пас отдал
А. Пирло
61'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
К. Мкртчян
60'
Желтая карточка
А. Едигарян
58'
45'
+1
Желтая карточка
С. Джовинко
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
27'
14'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Пирло
Желтая карточка
Г. Мкоян
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Армения
22
Артур Арутюнян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
0
Артур Восканян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
17
Завен Бадоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
3-5-1-1
1
Березовский
5
Арзуманян
0
Мкоян
0
Алексанян
17
Едигарян
6
Мкртчян
0
Озбилиз
21
Маноян
7
Едигарян
18
Мхитарян
0
Мовсисян
3-5-2
1
Буффон
4
Кришито
19
Бонуччи
15
Барцальи
0
Маджо
21
Пирло
18
Монтоливо
8
Маркизио
16
Де Росси
0
Освальдо
10
Джовинко
21
Маноян
11
Саркисов
11
Саркисов
21
Маноян
7
Едигарян
22
Манучарян
22
Манучарян
7
Едигарян
21
Пирло
23
Джаккерини
23
Джаккерини
21
Пирло
18
Монтоливо
6
Кандрева
6
Кандрева
18
Монтоливо
10
Джовинко
22
Эль-Шаарави
22
Эль-Шаарави
10
Джовинко
Остались в запасе
Армения
Италия
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Артур Восканян
ЦП
20
Карен Мурадян
ЦЗ
22
Артур Арутюнян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Вардан Минасян
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Артур Восканян
ЦП
20
Карен Мурадян
ЦЗ
22
Артур Арутюнян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Армения - Италия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
Раздан
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