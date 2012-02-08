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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Гана
Замбия - Гана: обзор матча 08 февраля 2012
Замбия
08.02.2012, среда, 20:00
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Гана
78'
Э. Маюка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Замбия - Гана
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Айю
Вторая желтая
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
Э. Маюка
Замена
П. Тагое
️️️️
А. Гьян
Замена
И. Ворса
️️️️
Д. Менса
Желтая карточка
А. Чанса
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Ф. Касонде
Желтая карточка
К. Катонго
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
С. Сунзу
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Чаманга
Травма
С. Сунзу
16'
Желтая карточка
Д. Бойе
Желтая карточка
Ф. Касонде
12'
10'
Пенальти не реализован!
А. Гьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
19
Натан Синкала
ЛП
17
Рэйнфорд Калаба
ЦП
8
Асаак Чанса
ПП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
0
Давид Адди
ЛЗ
2
Самуэль Инкум
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
5
Джон Менса
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
9
Дерек Боатенг
ПП
9
Жордан Айю
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Замбия
1
Калилило Каконже
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
12
Эванс Кангва
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
23
Мохаммед Абу
ЦП
11
Салли Мунтари
ЦП
18
Чарльз Таки
АП
12
Принс Тагое
ЦФ
3-2-3-2
16
Мвине
5
Химонде
13
Сунзу
6
Нкаусу
2
Касонде
4
Мусонда
19
Синкала
17
Калаба
8
Чанса
11
Катонго
12
Чаманга
4-3-1-2
12
Квараси
5
Менса
2
Инкум
21
Бойе
0
Адди
9
Боатенг
6
Аннан
20
Асамоа
10
Айю
3
Гьян
9
Айю
2
Касонде
3
Лунгу
3
Лунгу
2
Касонде
12
Чаманга
20
Маюка
20
Маюка
12
Чаманга
5
Менса
15
Ворса
15
Ворса
5
Менса
10
Айю
11
Мунтари
11
Мунтари
10
Айю
3
Гьян
12
Тагое
12
Тагое
3
Гьян
Остались в запасе
Замбия
Гана
1
Калилило Каконже
ВР
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
12
Эванс Кангва
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Главный тренер
Мозес Сихоне
23
Мохаммед Абу
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
18
Чарльз Таки
АП
Остались в запасе
1
Калилило Каконже
ВР
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
12
Эванс Кангва
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Остались в запасе
23
Мохаммед Абу
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
18
Чарльз Таки
АП
Главный тренер
Мозес Сихоне
Статистика матча Замбия - Гана
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Бата
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