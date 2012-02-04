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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Судан
Замбия - Судан: обзор матча 04 февраля 2012
Замбия
04.02.2012, суббота, 20:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Судан
15'
С. Сунзу
66'
К. Катонго
87'
Д. Чаманга
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Замбия - Судан
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
К. Катонго
ГОЛ! 3:0!
Д. Чаманга
Замена
Б. Галаг
️️️️
Х. Мустафа
Пенальти не реализован!
К. Катонго
ГОЛ! 2:0!
К. Катонго
Вторая желтая
С. Масави
Замена
Д. Чаманга
️️️️
Э. Маюка
Замена
Ф. Касонде
️️️️
Ч. Лунгу
Желтая карточка
М. Тахир
Желтая карточка
Н. Синкала
Замена
Р. Алагаб
️️️️
Н. Хамид
Желтая карточка
Х. Ахмед Хамуда
Желтая карточка
С. Масави
Замена
А. Камаль
️️️️
А. Элдин Юсиф
ГОЛ! 1:0!
С. Сунзу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
5
Хичани Химонде
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
19
Натан Синкала
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
11
Кристофер Катонго
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Судан
21
Акрам Салим
ВР
3
Мовайя Башир
ЦЗ
9
Саиф Масави
ЦЗ
5
Алаа Элдин Юсиф
ЦП
23
Низар Хамид
ЦП
6
Мосааб Омер
ЦП
8
Хайтхам Мустафа
ЦП
19
Мохамед Ахмед Биша
ЦП
15
Халефа Ахмед Хамуда
ЦП
17
Мудатхир Эль Тахир
ЦФ
10
Муханнад Тахир
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Замбия
22
Джошуа Титима
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
14
Ноах Чивута
ЦП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Судан
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
1
Бахаэддин Рихан
ВР
20
Мохаммед Мусси
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
12
Бадер Галаг
ЦП
13
Амиер Камаль
ЦП
7
Рамадан Алагаб
ЦФ
22
Абдулрахман Ишаг
ЦФ
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
3-2-3-2
16
Мвине
13
Сунзу
17
Калаба
6
Нкаусу
5
Химонде
4
Мусонда
19
Синкала
8
Чанса
3
Лунгу
20
Маюка
11
Катонго
2-5-1-2
21
Салим
3
Башир
9
Масави
23
Хамид
8
Мустафа
19
Биша
15
Хамуда
6
Омер
5
Юсиф
10
Тахир
17
Эль Тахир
11
Катонго
21
Сакуваа
21
Сакуваа
11
Катонго
3
Лунгу
2
Касонде
2
Касонде
3
Лунгу
20
Маюка
12
Чаманга
12
Чаманга
20
Маюка
23
Хамид
7
Алагаб
7
Алагаб
23
Хамид
8
Мустафа
12
Галаг
12
Галаг
8
Мустафа
5
Юсиф
13
Камаль
13
Камаль
5
Юсиф
Остались в запасе
Замбия
Судан
22
Джошуа Титима
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
14
Ноах Чивута
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Главный тренер
Эрве Ренар
20
Мохаммед Мусси
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
22
Абдулрахман Ишаг
ЦФ
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
1
Бахаэддин Рихан
ВР
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Остались в запасе
22
Джошуа Титима
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
14
Ноах Чивута
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Остались в запасе
20
Мохаммед Мусси
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
22
Абдулрахман Ишаг
ЦФ
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
1
Бахаэддин Рихан
ВР
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Статистика матча Замбия - Судан
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Бата
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