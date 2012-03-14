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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Наполи
Челси - Наполи: обзор матча 14 марта 2012
Челси
14.03.2012, среда, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Наполи
29'
Д. Дрогба
48'
Д. Терри
75'
Ф. Лэмпард (П)
105'
Б. Иванович
55'
Г. Инлер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Наполи
112'
Желтая карточка
Г. Инлер
110'
Замена
Э. Варгас
️️️️
С. Ароника
106'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 4:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Дрогба
105'
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Д. Терри
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
А. Доссена
Травма
П. Каннаваро
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 2:1!
Г. Инлер
Желтая карточка
П. Каннаваро
ГОЛ! 2:0!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Маджо
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
2
Эссьен
7
Рамирес
8
Лэмпард
15
Старридж
64
Мата
11
Дрогба
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
6
Ароника
11
Маджо
5
Гаргано
88
Инлер
17
Гамшик
18
Суньига
22
Лавесси
10
Кавани
26
Терри
3
Босингва
3
Босингва
26
Терри
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
15
Старридж
9
Торрес
9
Торрес
15
Старридж
11
Маджо
3
Доссена
3
Доссена
11
Маджо
17
Гамшик
21
Пандев
21
Пандев
17
Гамшик
6
Ароника
11
Варгас
11
Варгас
6
Ароника
Остались в запасе
Челси
Наполи
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Челси - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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