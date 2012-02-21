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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Челси
Наполи - Челси: обзор матча 21 февраля 2012
Наполи
21.02.2012, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Челси
38'
Э. Лавесси
45+1'
Э. Кавани
64'
Э. Лавесси
27'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Челси
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Гамшик
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Ф. Малуда
Замена
М. Эссьен
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 3:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Э. Кавани
Желтая карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Инлер
+1
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 1:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Э. Кавани
Травма
Х. Мата
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
13'
Замена
Э. Коул
️️️️
Ж. Босингва
10'
Травма
Ж. Босингва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Жозе Босингва
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
(К)
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
5
Гаргано
17
Гамшик
88
Инлер
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-3-1-2
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
4
Луис
3
Босингва
7
Рамирес
14
Мейрелеш
13
Малуда
64
Мата
15
Старридж
11
Дрогба
22
Лавесси
21
Джемаили
21
Джемаили
22
Лавесси
17
Гамшик
21
Пандев
21
Пандев
17
Гамшик
3
Босингва
3
Коул
3
Коул
3
Босингва
14
Мейрелеш
2
Эссьен
2
Эссьен
14
Мейрелеш
13
Малуда
8
Лэмпард
8
Лэмпард
13
Малуда
Остались в запасе
Наполи
Челси
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Наполи - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо Фернандес
Хуан Юсте Хименес
Резервный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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