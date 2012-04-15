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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Ростов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 15 апреля 2012
Ростов (мол)
15.04.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 9 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
36'
Х. Байрамян
42'
В. Дьяков
63'
В. Мироник (АГ)
84'
И. Петров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
К. Рябов
Замена
А. Фарион
️️️️
И. Петров
Замена
К. Морозов
️️️️
П. Марушко
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Петров
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Хагба
Замена
Д. Горячкин
️️️️
Д. Кавлинов
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Мироник
Замена
Д. Чистяков
️️️️
А. Зотов
Замена
М. Ермаков
️️️️
В. Чуперка
Замена
М. Серегин
️️️️
Н. Комличенко
Замена
А. Перевалов
️️️️
М. Гарипов
Замена
А. Кулишев
️️️️
О. Аумада
Замена
А. Демченко
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 2:0!
В. Дьяков
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ! 1:0!
Х. Байрамян
Замена
Р. Зябиров
️️️️
С. Хмелевской
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
54
Сергей Михайлов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
59
Максим Ермаков
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
3-2-1-1-1
12
Мадилов
68
Зотов
37
Хагба
0
Дьяков
4
Васильев
5
Мироник
6
Аумада
19
Байрамян
70
Гурбанов
4-4-2
78
Кавлинов
2
Хмелевской
37
Лузин
15
Рябов
67
Михайлов
45
Гарипов
92
Чуперка
10
Петров
21
Ахриев
27
Комличенко
53
Марушко
37
Хагба
8
Карташов
8
Карташов
37
Хагба
19
Байрамян
17
Демченко
17
Демченко
19
Байрамян
6
Аумада
32
Кулишев
32
Кулишев
6
Аумада
4
Васильев
45
Кухарчук
45
Кухарчук
4
Васильев
68
Зотов
78
Чистяков
78
Чистяков
68
Зотов
27
Комличенко
15
Серегин
15
Серегин
27
Комличенко
53
Марушко
5
Морозов
5
Морозов
53
Марушко
92
Чуперка
59
Ермаков
59
Ермаков
92
Чуперка
2
Хмелевской
52
Зябиров
52
Зябиров
2
Хмелевской
45
Гарипов
42
Перевалов
42
Перевалов
45
Гарипов
78
Кавлинов
61
Горячкин
61
Горячкин
78
Кавлинов
10
Петров
55
Фарион
55
Фарион
10
Петров
Остались в запасе
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
54
Сергей Михайлов
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
54
Сергей Михайлов
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Ростов (мол) - Краснодар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
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