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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Томь (мол)
Краснодар (мол) - Томь (мол): обзор матча 07 апреля 2012
Краснодар (мол)
07.04.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 8 тур
1 : 1
Завершен
Томь (мол)
60'
Н. Комличенко
25'
Е. Чернов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Томь (мол)
Замена
К. Морозов
️️️️
Х. Ахриев
Замена
Е. Горячев
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
А. Перевалов
️️️️
Н. Комличенко
Замена
Е. Вялков
️️️️
И. Петров
Замена
А. Сахно
️️️️
Б. Махмудов
Желтая карточка
М. Ермаков
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Богданов
ГОЛ! 1:1!
Н. Комличенко
Замена
М. Ермаков
️️️️
В. Чуперка
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
А. Москов
️️️️
Д. Никитинский
Замена
Н. Погребняк
️️️️
Д. Смирнов
Замена
М. Гарипов
️️️️
Р. Зябиров
Замена
П. Марушко
️️️️
В. Татарчук
Замена
Е. Городов
️️️️
И. Усминский
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ! 0:1!
Е. Чернов
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
67
Олег Михайлов
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
62
Евгений Вялков
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
0
Александр Москов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
54
Алексей Сахно
ЦП
3-2-4-1
1
Усминский
15
Рябов
37
Лузин
67
Михайлов
52
Зябиров
2
Хмелевской
21
Ахриев
92
Чуперка
10
Петров
50
Татарчук
27
Комличенко
3-2-3-2
47
Филиппов
22
Овсянников
4
Воронов
24
Смирнов
23
Чернов
59
Иванов
89
Махмудов
7
Никитинский
32
Баляйкин
9
Погребняк
49
Богданов
21
Ахриев
5
Морозов
5
Морозов
21
Ахриев
10
Петров
62
Вялков
62
Вялков
10
Петров
92
Чуперка
59
Ермаков
59
Ермаков
92
Чуперка
52
Зябиров
45
Гарипов
45
Гарипов
52
Зябиров
27
Комличенко
42
Перевалов
42
Перевалов
27
Комличенко
50
Татарчук
53
Марушко
53
Марушко
50
Татарчук
1
Усминский
1
Городов
1
Городов
1
Усминский
24
Смирнов
28
Погребняк
28
Погребняк
24
Смирнов
7
Никитинский
0
Москов
0
Москов
7
Никитинский
32
Баляйкин
45
Горячев
45
Горячев
32
Баляйкин
49
Богданов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
49
Богданов
89
Махмудов
54
Сахно
54
Сахно
89
Махмудов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Томь (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Краснодар (мол) - Томь (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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