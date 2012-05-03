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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 03 мая 2012
Крылья Советов
03.05.2012, четверг, 19:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 42 тур
1 : 0
Завершен
Томь
6'
А. Бобер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
Желтая карточка
С. Корниленко
+2
+1
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
Стив
️️️️
Р. Григорян
Вторая желтая
Д. Бояринцев
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
И. Гультяев
️️️️
Д. Смирнов
Замена
Д. Маляка
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
С. Омельянчук
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Ропотан
Травма
А. Ропотан
Желтая карточка
А. Хазов
Желтая карточка
Р. Григорян
Желтая карточка
П. Яковлев
Желтая карточка
П. Николов
ГОЛ! 1:0!
А. Бобер
Пас отдал
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
25
Алексей Концедалов
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Виктор Свежов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
11
Александр Глеб
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Томь
18
Петр Вашек
ВР
22
Пламен Николов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛВ
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПВ
16
Антон Хазов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
83
Стив
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Веремко
25
Концедалов
13
Верховцов
0
Таранов
98
Петров
6
Свежов
28
Григорян
8
Бобер
91
Яковлев
11
Глеб
12
Корниленко
4-3-2-1
18
Вашек
26
Строев
24
Смирнов
8
Омельянчук
22
Николов
17
Ребко
19
Ропотан
8
Махмудов
7
Бояринцев
32
Баженов
16
Хазов
28
Григорян
83
Стив
83
Стив
28
Григорян
6
Свежов
84
Воробьев
84
Воробьев
6
Свежов
24
Смирнов
35
Гультяев
35
Гультяев
24
Смирнов
8
Махмудов
15
Маляка
15
Маляка
8
Махмудов
19
Ропотан
32
Баляйкин
32
Баляйкин
19
Ропотан
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
10
Алексей Сазонов
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Остались в запасе
10
Алексей Сазонов
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Томь
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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