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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 01 апреля 2012
Амкар-Пермь
01.04.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 37 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
54'
Н. Мияилович
86'
М. Йиранек (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
Замена
М. Блажич
️️️️
М. Якубко
+3
Замена
А. Субботин
️️️️
В. Гришин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Йиранек
Замена
С. Мурихин
️️️️
О. Власов
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Маурисио
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Д. Белоруков
ГОЛ! 1:0!
Н. Мияилович
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
А. Павленко
️️️️
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
84
Олег Власов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ПЗ
19
Олег Иванов
ЛВ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
4-4-1-1
42
Нарубин
3
Мияилович
13
Новакович
21
Белоруков
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
18
Бурмистров
26
Якубко
3-3-1-1-2
35
Джанаев
31
Рыбус
84
Власов
25
Йиранек
24
Коморовски
8
Маурисио
33
Ятченко
40
Благо
19
Иванов
9
Асильдаров
10
Лебеденко
26
Якубко
32
Блажич
32
Блажич
26
Якубко
18
Бурмистров
7
Тюкалов
7
Тюкалов
18
Бурмистров
28
Гришин
9
Субботин
9
Субботин
28
Гришин
84
Власов
33
Мурихин
33
Мурихин
84
Власов
8
Маурисио
25
Эссаме
25
Эссаме
8
Маурисио
19
Иванов
8
Павленко
8
Павленко
19
Иванов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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