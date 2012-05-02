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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Кубань (ЛФЛ) - Анжи: обзор матча 02 мая 2012
Кубань (ЛФЛ)
02.05.2012, среда, 20:45
Россия. Премьер-лига, группа A, 42 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
39'
Д. Цораев
61'
И. Армаш
14'
М. Буссуфа
22'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Соснин
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Замена
М. Уренья
️️️️
А. Фидлер
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
О. Шатов
️️️️
М. Буссуфа
Желтая карточка
М. Буссуфа
ГОЛ! 2:2!
И. Армаш
Пас отдал
М. Пиццелли
Желтая карточка
Ж. Карлос
Желтая карточка
Л. Траоре
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 1:2!
Д. Цораев
ГОЛ! 0:2!
С. Это'О
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Буссуфа
Пас отдал
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Артем Фидлер
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
6
Давид Цораев
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
43
Арсений Логашов
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
26
Зелао
5
Армаш
5
Лоло
8
Тлисов
10
Фидлер
11
Букур
9
Пиццелли
6
Цораев
90
Траоре
4-1-4-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
8
Жусилей
13
Лахиялов
11
Буссуфа
10
Ахмедов
18
Жирков
9
Это'О
11
Букур
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Букур
6
Цораев
23
Соснин
23
Соснин
6
Цораев
10
Фидлер
11
Уренья
11
Уренья
10
Фидлер
11
Буссуфа
27
Шатов
27
Шатов
11
Буссуфа
13
Лахиялов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
13
Лахиялов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Анжи
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Анжи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:30 (прямая)
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