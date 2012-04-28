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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Рубин - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 апреля 2012
Рубин
28.04.2012, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 41 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
84'
Б. Натхо (П)
69'
М. Пиццелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Замена
М. Уренья
️️️️
Д. Цораев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Натхо
Замена
Д. Валье
️️️️
Р. Еременко
Замена
А. Фидлер
️️️️
В. Кулик
Желтая карточка
Д. Цораев
Желтая карточка
В. Кулик
ГОЛ! 0:1!
М. Пиццелли
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Букур
Травма
А. Козлов
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
И. Лоло
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Г. Букур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
6
Давид Цораев
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
11
Касаев
26
Еременко
10
Натхо
7
Рязанцев
17
Дядюн
16
Вальдес
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
26
Зелао
5
Лоло
8
Тлисов
55
Кулик
6
Цораев
9
Пиццелли
11
Букур
90
Траоре
11
Касаев
61
Карадениз
61
Карадениз
11
Касаев
26
Еременко
30
Валье
30
Валье
26
Еременко
17
Дядюн
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Дядюн
11
Букур
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Букур
55
Кулик
10
Фидлер
10
Фидлер
55
Кулик
6
Цораев
11
Уренья
11
Уренья
6
Цораев
Остались в запасе
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Кубань (ЛФЛ)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 17:45 (прямая)
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