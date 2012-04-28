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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 28 апреля 2012
Анжи
28.04.2012, суббота, 15:45
Россия. Премьер-лига, группа A, 41 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
25'
Т. Бурлак (АГ)
64'
С. Это'О
90+2'
С. Это'О
31'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
ГОЛ! 3:1!
С. Это'О
Пас отдал
О. Шатов
+2
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Жусилей
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
О. Шатов
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
Д. Сычев
️️️️
Р. Павлюченко
Травма
Р. Павлюченко
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Замена
В. Обинна
️️️️
Майкон
Травма
Майкон
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
М. Беляев
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
Р. Павлюченко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Бурлак
Пас отдал
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
0
Альберто Сапатер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
11
Майкон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-2-3-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
4
Самба
30
Карлос
13
Тагирбеков
10
Ахмедов
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
13
Лахиялов
9
Это'О
4-1-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
6
Беляев
38
Ещенко
0
Сапатер
11
Майкон
21
Оздоев
88
Глушаков
6
Торбинский
10
Павлюченко
3
Гаджибеков
43
Логашов
43
Логашов
3
Гаджибеков
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
8
Жусилей
13
Лахиялов
27
Шатов
27
Шатов
13
Лахиялов
6
Торбинский
20
Игнатьев
20
Игнатьев
6
Торбинский
10
Павлюченко
0
Сычев
0
Сычев
10
Павлюченко
11
Майкон
11
Обинна
11
Обинна
11
Майкон
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Статистика матча Анжи - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Воронцов Алексей (г. Ярославль)
Лебедев Алексей (г. Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:25 (прямая) "Россия-2" 15:40 (прямая)
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