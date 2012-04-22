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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 22 апреля 2012
Спартак
22.04.2012, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 40 тур
0 : 3
Завершен
Анжи
38'
С. Это'О
58'
Ш. Лахиялов
69'
Н. Пареха (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Н. Пареха
Замена
Джано
️️️️
Кариока
Желтая карточка
К. Агаларов
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
Кариока
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Ш. Мухаммад
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
2
Николас Пареха
(К)
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-1-1-1-3
32
Ребров
2
Пареха
92
Брызгалов
17
Сухи
34
Макеев
23
Комбаров
5
Кариока
46
МакГиди
10
Эменике
22
Дзюба
39
Ари
4-4-1-1
30
Габулов
4
Ангбва
13
Тагирбеков
30
Карлос
7
Агаларов
16
Карсела-Гонсалес
10
Ахмедов
17
Мухаммад
27
Шатов
11
Буссуфа
9
Это'О
5
Кариока
7
Джано
7
Джано
5
Кариока
22
Дзюба
13
Обухов
13
Обухов
22
Дзюба
17
Мухаммад
13
Лахиялов
13
Лахиялов
17
Мухаммад
16
Карсела-Гонсалес
88
Иванов
88
Иванов
16
Карсела-Гонсалес
Остались в запасе
Спартак
Анжи
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Евгений Помазан
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 16:00 (прямая) "HD Спорт" 19:30 (повтор)
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