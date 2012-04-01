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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 01 апреля 2012
Рубин
01.04.2012, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 37 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
50'
О. Мартинс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
Желтая карточка
М. Буссуфа
Замена
В. Калешин
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
С. Навас
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Иванов
Замена
С. Давыдов
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
О. Мартинс
Пас отдал
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЛВ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
88
Алексей Иванов
ПВ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
16
Боккетти
44
Навас
23
Кузьмин
11
Касаев
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
16
Вальдес
9
Мартинс
4-3-2-1
30
Габулов
43
Логашов
4
Самба
3
Гаджибеков
18
Жирков
11
Буссуфа
10
Ахмедов
8
Жусилей
88
Иванов
9
Это'О
16
Карсела-Гонсалес
16
Вальдес
17
Калешин
17
Калешин
16
Вальдес
11
Касаев
15
Кисляк
15
Кисляк
11
Касаев
9
Мартинс
10
Давыдов
10
Давыдов
9
Мартинс
16
Карсела-Гонсалес
91
Гаджиев
91
Гаджиев
16
Карсела-Гонсалес
88
Иванов
89
Прудников
89
Прудников
88
Иванов
Остались в запасе
Рубин
Анжи
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
30
Джонатан Валье
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
30
Джонатан Валье
АП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:10 (прямая)
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