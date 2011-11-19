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Расписание матчей
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Краснодар - Спартак-Нальчик
Краснодар - Спартак-Нальчик: обзор матча 19 ноября 2011
Краснодар
19.11.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 31 тур
3 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
7'
Ю. Мовсисян
17'
Е. Шипицин
78'
М. Абреу
39'
М. Джудович
54'
А. Гошоков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак-Нальчик
+1
Вторая желтая
М. Джудович
Замена
Х. Сигурдссон
️️️️
М. Багаев
ГОЛ! 3:2!
М. Абреу
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Й. Голич
Замена
А. Михеев
️️️️
Е. Шипицин
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
Й. Голич
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 2:2!
А. Гошоков
Пас отдал
М. Багаев
Замена
В. Татарчук
️️️️
О. Самсонов
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Гриднев
ГОЛ! 2:1!
М. Джудович
Пас отдал
А. Щаницин
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Желтая карточка
Д. Гриднев
Желтая карточка
Е. Шипицин
20'
Желтая карточка
А. Аравин
ГОЛ! 2:0!
Е. Шипицин
Пас отдал
Жоаозиньо
17'
11'
Желтая карточка
М. Багаев
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
А. Амисулашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
92
Артем Янковский
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
39
Ханнес Сигурдссон
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-1-4-1
1
Усминский
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
30
Кудряшов
26
Абреу
22
Жоаозиньо
25
Шипицин
18
Дринчич
36
Самсонов
14
Мовсисян
4-3-2-1
1
Намашко
2
Аравин
91
Куликов
20
Джудович
71
Багаев
4
Рухаиа
28
Голич
56
Гриднев
95
Митришев
13
Щаницин
19
Гошоков
25
Шипицин
90
Михеев
90
Михеев
25
Шипицин
36
Самсонов
50
Татарчук
50
Татарчук
36
Самсонов
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
22
Жоаозиньо
71
Багаев
39
Сигурдссон
39
Сигурдссон
71
Багаев
56
Гриднев
4
Фомин
4
Фомин
56
Гриднев
28
Голич
8
Сирадзе
8
Сирадзе
28
Голич
Остались в запасе
Краснодар
Спартак-Нальчик
92
Артем Янковский
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
92
Артем Янковский
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Спартак-Нальчик
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Алексей Лунёв (Новосибирск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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