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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 26 ноября 2011
Кубань (ЛФЛ)
26.11.2011, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 32 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
38'
Л. Траоре
86'
Е. Макеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Замена
М. Уренья
️️️️
Г. Букур
+1
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 1:1!
Е. Макеев
Пас отдал
Родри
Желтая карточка
Веллитон
Замена
М. Комков
️️️️
М. Нэ
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
Веллитон
️️️️
А. Дзюба
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Н. Пареха
Травма
Н. Пареха
Замена
Джано
️️️️
К. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Нэ
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
А. Тлисов
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
Л. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Роман Бугаев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ОП
55
Владислав Кулик
АП
11
Георге Букур
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
5
Кариока
ОП
9
Кирилл Комбаров
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
11
Веллитон
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Беленов
5
Лоло
5
Армаш
26
Зелао
34
Козлов
8
Тлисов
16
Нэ
8
Бугаев
11
Букур
55
Кулик
90
Траоре
4-1-2-3
31
Дикань
34
Макеев
80
Родри
2
Пареха
18
Паршивлюк
5
Кариока
9
Комбаров
23
Комбаров
39
Ари
22
Дзюба
10
Эменике
16
Нэ
10
Комков
10
Комков
16
Нэ
11
Букур
11
Уренья
11
Уренья
11
Букур
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
2
Пареха
92
Брызгалов
92
Брызгалов
2
Пареха
9
Комбаров
7
Джано
7
Джано
9
Комбаров
22
Дзюба
11
Веллитон
11
Веллитон
22
Дзюба
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
15
Иван Князев
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
32
Артем Ребров
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Николай Богач (Люберцы)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:40 (прямая)
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