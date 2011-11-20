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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 20 ноября 2011
Динамо
20.11.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 31 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
18'
И. Семшов
26'
А. Кокорин
58'
Р. Бугаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Епуряну
️️️️
А. Юсупов
Замена
М. Уренья
️️️️
А. Тлисов
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Воронин
️️️️
З. Мисимович
Желтая карточка
Д. Варга
Замена
Д. Варга
️️️️
М. Жавнерчик
ГОЛ! 2:1!
Р. Бугаев
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
И. Семшов
Замена
М. Нэ
️️️️
А. Фидлер
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
Желтая карточка
В. Кулик
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
З. Мисимович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Роман Бугаев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Георге Букур
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
40
Дачиан Варга
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
20
Семшов
4
Юсупов
8
Мисимович
19
Самедов
22
Кураньи
9
Кокорин
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
26
Зелао
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Тлисов
10
Фидлер
11
Букур
55
Кулик
8
Бугаев
10
Давыдов
4
Юсупов
24
Епуряну
24
Епуряну
4
Юсупов
20
Семшов
41
Сапета
41
Сапета
20
Семшов
8
Мисимович
0
Воронин
0
Воронин
8
Мисимович
10
Фидлер
16
Нэ
16
Нэ
10
Фидлер
15
Жавнерчик
40
Варга
40
Варга
15
Жавнерчик
8
Тлисов
11
Уренья
11
Уренья
8
Тлисов
Остались в запасе
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
6
Давид Цораев
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
6
Давид Цораев
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Кулалаев П.Н. (Волгоград) Харламов А.А. (Тюмень)
Резервный судья:
Карасёв С.Г. (Москва)
Делегат:
Купцов А.Ю. (Москва)
Инспектор:
Маляров А.В. (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:55 (прямая)
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