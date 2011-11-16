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Португалия - Босния и Герцеговина
Португалия - Босния и Герцеговина: обзор матча 16 ноября 2011
Португалия
16.11.2011, среда, 01:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
6 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
7'
К. Роналду
22'
Нани
52'
К. Роналду
73'
Э. Поштига
81'
М. Велозу
83'
Э. Поштига
39'
З. Мисимович (П)
63'
Э. Спахич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Босния и Герцеговина
Замена
К. Мартинш
️️️️
Э. Поштига
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Нани
ГОЛ! 6:2!
Э. Поштига
ГОЛ! 5:2!
М. Велозу
Желтая карточка
С. Папач
Желтая карточка
Р. Микаэл
ГОЛ! 4:2!
Э. Поштига
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
М. Бешич
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 3:2!
Э. Спахич
Пас отдал
Д. Малетич
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Малетич
️️️️
Э. Рахимич
Вторая желтая
С. Лулич
Желтая карточка
С. Лулич
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Желтая карточка
Э. Рахимич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
З. Мисимович
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Э. Поштига
ГОЛ! 2:0!
Нани
17'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
3
Саша Папач
ЛЗ
4
Эмир Спахич
(К)
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
20
Аднан Захирович
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛВ
6
Элвир Рахимич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Звездан Мисимович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Португалия
22
Эдуарду
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Златан Муслимович
ЦФ
21
Дарко Малетич
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
2
Алвеш
3
Пепе
0
Перейра
0
Мейрелеш
8
Моутинью
4
Велозу
17
Нани
23
Поштига
7
Роналду
4-1-3-1-1
1
Бегович
20
Захирович
4
Спахич
15
Яхич
3
Папач
6
Рахимич
8
Медуньянин
10
Мисимович
10
Пьянич
16
Лулич
11
Джеко
0
Мейрелеш
15
Микаэл
15
Микаэл
0
Мейрелеш
23
Поштига
20
Мартинш
20
Мартинш
23
Поштига
17
Нани
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Нани
10
Пьянич
7
Бешич
7
Бешич
10
Пьянич
6
Рахимич
21
Малетич
21
Малетич
6
Рахимич
Остались в запасе
Португалия
Босния и Герцеговина
22
Эдуарду
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
22
Асмир Авдукич
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
22
Эдуарду
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
22
Асмир Авдукич
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Португалия - Босния и Герцеговина
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 01:00 (прямая)
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