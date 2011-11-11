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Босния и Герцеговина - Португалия
Босния и Герцеговина - Португалия: обзор матча 11 ноября 2011
Босния и Герцеговина
11.11.2011, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
0 : 0
Ответный матч – 2 : 6
Завершен
Португалия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Португалия
Замена
С. Ибричич
️️️️
З. Мисимович
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
В. Ибишевич
️️️️
С. Салихович
Замена
Д. Малетич
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
У. Алмейда
️️️️
Э. Поштига
Желтая карточка
Э. Поштига
Желтая карточка
С. Салихович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
0
Сеяд Салихович
ЛЗ
4
Эмир Спахич
(К)
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
20
Аднан Захирович
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ОП
6
Элвир Рахимич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЛП
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ПП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
7
Мухамед Бешич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
21
Дарко Малетич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-2-3-1
1
Бегович
0
Салихович
4
Спахич
15
Яхич
20
Захирович
8
Медуньянин
6
Рахимич
16
Лулич
10
Мисимович
10
Пьянич
11
Джеко
4-3-1-2
1
Патрисиу
0
Перейра
2
Алвеш
3
Пепе
0
Коэнтрау
0
Мейрелеш
4
Велозу
8
Моутинью
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
10
Мисимович
17
Ибричич
17
Ибричич
10
Мисимович
8
Медуньянин
21
Малетич
21
Малетич
8
Медуньянин
0
Салихович
9
Ибишевич
9
Ибишевич
0
Салихович
0
Мейрелеш
15
Микаэл
15
Микаэл
0
Мейрелеш
23
Поштига
9
Алмейда
9
Алмейда
23
Поштига
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Португалия
22
Асмир Авдукич
ВР
7
Мухамед Бешич
ОП
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
20
Карлуш Мартинш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
22
Асмир Авдукич
ВР
7
Мухамед Бешич
ОП
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
20
Карлуш Мартинш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Босния и Герцеговина - Португалия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
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- : -
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Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
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Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Билино Поле
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая) "Россия 2" 01:00 (суббота, 12 ноября)
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