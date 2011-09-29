Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Ганновер-96
Ворскла - Ганновер-96: обзор матча 29 сентября 2011
Ворскла
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
50'
А. Курилов
30'
М. Абделлауе
42'
К. Пандер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Ганновер-96
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Шульц
Замена
А. Громов
️️️️
И. Кривошеенко
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Й. Маркоски
️️️️
В. Чеснаков
Замена
М. Шмидебах
️️️️
А. Лала
Желтая карточка
С. Черундоло
ГОЛ! 1:2!
А. Курилов
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
ГОЛ! 0:2!
К. Пандер
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
О. Красноперов
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
А. Лала
16'
Желтая карточка
А. Лала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЛП
17
Владимир Чеснаков
ОП
32
Олег Красноперов
ОП
90
Роман Безус
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ПП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
13
Ян Шлаудрафф
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
24
Кристиан Пандер
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
4-2-3-1
1
Долганский
33
Селин
3
Ткачук
78
Курилов
4
Даллку
17
Чеснаков
32
Красноперов
82
Ребенок
90
Безус
11
Кривошеенко
17
Сачко
4-1-3-1-1
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
21
Хаугер
19
Шульц
68
Лала
24
Пандер
18
Пинту
13
Шлаудрафф
13
Штиндль
25
Абделлауе
17
Чеснаков
10
Маркоски
10
Маркоски
17
Чеснаков
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
11
Кривошеенко
28
Громов
28
Громов
11
Кривошеенко
19
Шульц
34
Рауш
34
Рауш
19
Шульц
68
Лала
24
Шмидебах
24
Шмидебах
68
Лала
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
Остались в запасе
Ворскла
Ганновер-96
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Ворскла - Ганновер-96
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 22:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 12:55 (пятница, 30 сентября)
Новости команд
Все
Ворскла
Ганновер-96
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+