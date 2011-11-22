Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Манчестер Сити
Наполи - Манчестер Сити: обзор матча 22 ноября 2011
Наполи
22.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
18'
Э. Кавани
50'
Э. Кавани
33'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Манчестер Сити
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
А. Доссена
+1
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
А. Джонсон
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Кавани
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
В. Компани
Замена
С. Насри
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
Травма
Г. Инлер
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Доссена
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Травма
У. Кампаньяро
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Лавесси
18'
Травма
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Андреа Доссена
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
3
Доссена
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
6
Ароника
88
Инлер
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
11
Коларов
20
Милнер
42
Туре
34
Де Йонг
21
Сильва
45
Балотелли
10
Джеко
3
Доссена
6
Фернандес
6
Фернандес
3
Доссена
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
10
Кавани
21
Пандев
21
Пандев
10
Кавани
34
Де Йонг
14
Насри
14
Насри
34
Де Йонг
5
Сабалета
11
Джонсон
11
Джонсон
5
Сабалета
10
Джеко
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Джеко
Остались в запасе
Наполи
Манчестер Сити
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Наполи - Манчестер Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Наполи
Манчестер Сити
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+