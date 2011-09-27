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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Интер
ЦСКА - Интер: обзор матча 27 сентября 2011
ЦСКА
27.09.2011, вторник, 20:00
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Интер
45+2'
А. Дзагоев
75'
В. Лав
6'
Лусио
21'
Д. Паццини
78'
М. Сарате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Интер
+1
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
К. Киву
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Замена
Жонатан
️️️️
Р. Альварес
ГОЛ! 2:3!
М. Сарате
Пас отдал
Э. Камбьяссо
ГОЛ! 2:2!
В. Лав
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
Ж. Оби
Замена
З. Тошич
️️️️
П. Мамаев
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Паццини
Травма
Д. Паццини
ГОЛ! 1:2!
А. Дзагоев
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Паццини
Пас отдал
Ю. Нагатомо
ГОЛ! 0:1!
Лусио
Пас отдал
Р. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Сейду Думбия
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
20
Алдонин
22
Думбия
66
Дзагоев
10
Мамаев
26
Секу
19
Вагнер Лав
4-4-2
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
5
Нагатомо
11
Альварес
10
Оби
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
11
Паццини
22
Милито
10
Мамаев
18
Тошич
18
Тошич
10
Мамаев
26
Киву
12
Крисетиг
12
Крисетиг
26
Киву
11
Альварес
2
Жонатан
2
Жонатан
11
Альварес
11
Паццини
9
Сарате
9
Сарате
11
Паццини
Остались в запасе
ЦСКА
Интер
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча ЦСКА - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 19:45 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 02:45 (вторник, 27 сентября) 16:35 (среда, 28 сентября)
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