Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - ЦСКА
Лилль - ЦСКА: обзор матча 14 сентября 2011
Лилль
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
43'
М. Сов
55'
Б. Педретти
70'
С. Думбия
89'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ЦСКА
+1
Замена
Д. Шемберас
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 2:2!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Р. Роделен
️️️️
М. Сов
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
А. Дзагоев
Замена
Д. Коул
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
И. Гуйе
️️️️
Б. Педретти
ГОЛ! 2:1!
С. Думбия
Желтая карточка
Б. Педретти
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
Желтая карточка
Э. Азар
ГОЛ! 2:0!
Б. Педретти
Пас отдал
Ф. Бальмон
Желтая карточка
К. Набабкин
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Б. Педретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЛП
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
25
Бенуа Педретти
ПП
7
Людовик Обраньяк
ЛФ
10
Эден Азар
ЦФ
17
Мусса Сов
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Джо Коул
АП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-3-3
1
Ландро
18
Берья
14
Розегнал
25
Баша
26
Дебюши
15
Бальмон
24
Мавуба
25
Педретти
7
Обраньяк
10
Азар
17
Сов
4-4-2
30
Габулов
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
20
Алдонин
66
Дзагоев
19
Цауня
19
Вагнер Лав
22
Думбия
25
Педретти
5
Гуйе
5
Гуйе
25
Педретти
7
Обраньяк
12
Коул
12
Коул
7
Обраньяк
17
Сов
23
Роделен
23
Роделен
17
Сов
22
Думбия
5
Шемберас
5
Шемберас
22
Думбия
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
Остались в запасе
Лилль
ЦСКА
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Лилль - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Лилль
ЦСКА
«Веры нет никакой»: Круговой высказался о снятии бана с России
Вчера, 21:31
2
Батраков уговаривает еще одного россиянина перейти в «Галатасарай»
Вчера, 19:20
3
Игнашевич назвал следующего россиянина, который уедет в Европу после Батракова
Вчера, 17:43
2
Акинфеев двумя словами описал свое восстановление от травмы
Вчера, 16:50
1
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Веры нет никакой»: Круговой высказался о снятии бана с России
Вчера, 21:31
2
Батраков уговаривает еще одного россиянина перейти в «Галатасарай»
Вчера, 19:20
3
Игнашевич назвал следующего россиянина, который уедет в Европу после Батракова
Вчера, 17:43
2
Акинфеев двумя словами описал свое восстановление от травмы
Вчера, 16:50
1
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+