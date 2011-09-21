Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Волга
Спартак - Волга: обзор матча 21 сентября 2011
Спартак
21.09.2011, среда, 20:45
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Волга
4'
Э. МакГиди
85'
Ш. Бибилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Волга
Пенальти не реализован!
Веллитон
ГОЛ!
Д. Бондарв
5:6
ГОЛ!
Кариока
5:5
ГОЛ!
Р. Паштов
4:5
ГОЛ!
Родри
4:4
ГОЛ!
А. Буйволов
3:4
ГОЛ!
А. Шешуков
3:3
Пенальти не реализован!
Г. Григалава
ГОЛ!
Д. Де Зеув
2:3
ГОЛ!
Ш. Бибилов
1:3
Пенальти не реализован!
Н. Пареха
ГОЛ!
В. Джавадов
1:2
ГОЛ!
К. Комбаров
1:1
ГОЛ!
М. Кросас
0:1
111'
Желтая карточка
Р. Паштов
108'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
Д. Де Зеув
107'
Желтая карточка
Д. Бондарв
Желтая карточка
С. Паршивлюк
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бибилов
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
Родри
️️️️
Э. МакГиди
Вторая желтая
М. Рохо
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
В. Джавадов
Замена
Кариока
️️️️
Э. Махмудов
Замена
А. Шуленин
️️️️
Н. Маляров
Желтая карточка
М. Рохо
Замена
В. Джавадов
️️️️
Я. Секели
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Джано
Травма
С. Паршивлюк
17'
Желтая карточка
А. Белозеров
ГОЛ! 1:0!
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Волга
31
Илья Абаев
ВР
12
Дани Бондарв
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
10
Янош Секели
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Кариока
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
2
Пареха
5
Рохо
34
Макеев
23
Комбаров
7
Шешуков
6
Де Зеув
7
Джано
46
МакГиди
11
Веллитон
4-5-1
31
Абаев
88
Григалава
25
Буйволов
63
Белозеров
12
Бондарв
77
Паштов
10
Секели
7
Маляров
20
Кросас
20
Аджинджал
16
Хазов
46
МакГиди
80
Родри
80
Родри
46
МакГиди
7
Джано
8
Махмудов
8
Махмудов
7
Джано
Махмудов
5
Кариока
5
Кариока
Махмудов
7
Маляров
9
Шуленин
9
Шуленин
7
Маляров
20
Аджинджал
21
Бибилов
21
Бибилов
20
Аджинджал
10
Секели
7
Джавадов
7
Джавадов
10
Секели
Остались в запасе
Спартак
Волга
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Волга
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Алексей Харламов (Тюмень)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак
Волга
КДК РФС вынес вердикт Максименко за удаление с «Акроном»
Вчера, 20:57
4
«Спартак» готов продать недовольного легионера за 25-30 миллионов
Вчера, 19:31
12
Глушаков оценил второе удаление Максименко за месяц
Вчера, 17:16
1
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
Вчера, 09:49
5
КДК РФС вынес вердикт Максименко за удаление с «Акроном»
Вчера, 20:57
4
«Спартак» готов продать недовольного легионера за 25-30 миллионов
Вчера, 19:31
12
Глушаков оценил второе удаление Максименко за месяц
Вчера, 17:16
1
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
Вчера, 09:49
5
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+