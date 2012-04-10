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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 10 апреля 2012
Кьево
10.04.2012, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Милан
8'
С. Мунтари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
Замена
Р. Страссер
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Замена
Б. Цесар
️️️️
Д. Сардо
Замена
Р. Крусадо
️️️️
А. Палоски
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Робиньо
Замена
Лусиано
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
Д. Сардо
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
П. Саммарко
ГОЛ! 0:1!
С. Мунтари
Пас отдал
А. Ночерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
20
Дженнаро Сардо
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЛП
77
Сирил Теро
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Альберто Палоски
ПП
30
Лука Ригони
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
33
Марио Йепес
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
4
Салли Мунтари
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лусиано
ПП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-3-2-1
70
Соррентино
20
Сардо
3
Дайнелли
15
Ачерби
21
Фрей
23
Саммарко
4
Брэдли
9
Палоски
77
Теро
30
Ригони
31
Пеллисьер
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
33
Йепес
19
Дзамбротта
13
Неста
22
Де Шильо
8
Гаттузо
23
Ночерино
10
Зеедорф
4
Мунтари
70
Робиньо
11
Ибрагимович
20
Сардо
12
Цесар
12
Цесар
20
Сардо
9
Палоски
14
Крусадо
14
Крусадо
9
Палоски
23
Саммарко
10
Лусиано
10
Лусиано
23
Саммарко
10
Зеедорф
3
Страссер
3
Страссер
10
Зеедорф
70
Робиньо
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
8
Гаттузо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Гаттузо
Остались в запасе
Кьево
Милан
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн 22:40 (прямая)
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