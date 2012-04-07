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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 07 апреля 2012
Палермо
07.04.2012, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
56'
Л. Бонуччи
69'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Й. Иличич
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Видаль
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
А. Бачинович
️️️️
Д. Мильяччо
ГОЛ! 0:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Матри
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
Замена
И. Будан
️️️️
А. Аква
ГОЛ! 0:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Африйе Аква
ЛАЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПАЗ
8
Джулио Мильяччо
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПАЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
20
Франко Васкес
АП
93
Даниэль Хара
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-2-3-2
2
Вивиано
5
Миланович
6
Муньос
18
Лабрин
18
Аква
5
Пизано
8
Мильяччо
8
Баррето
14
Делла Рокка
10
Микколи
72
Иличич
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
4
Касерес
18
Эстигаррибия
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
27
Квальярелла
9
Вучинич
8
Мильяччо
25
Бачинович
25
Бачинович
8
Мильяччо
72
Иличич
20
Васкес
20
Васкес
72
Иличич
18
Аква
19
Будан
19
Будан
18
Аква
23
Видаль
3
Пепе
3
Пепе
23
Видаль
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
93
Даниэль Хара
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
93
Даниэль Хара
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
7
Эран Захави
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Палермо - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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