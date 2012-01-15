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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 15 января 2012
Кьево
15.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
50'
П. Саммарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Палоски
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Бачинович
Замена
П. Хетемай
️️️️
П. Саммарко
Замена
И. Будан
️️️️
М. Пинилья
Замена
Ф. Микколи
️️️️
Ф. Васкес
Желтая карточка
П. Саммарко
ГОЛ! 1:0!
П. Саммарко
Желтая карточка
А. Бачинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
20
Франко Васкес
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-3
70
Соррентино
5
Йокич
12
Цесар
3
Андреолли
20
Сардо
23
Саммарко
4
Брэдли
10
Лусиано
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
4-3-1-2
22
Бенусси
17
Мантовани
26
Сильвестре
6
Муньос
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
8
Баррето
20
Васкес
51
Пинилья
72
Иличич
9
Палоски
15
Ачерби
15
Ачерби
9
Палоски
23
Саммарко
56
Хетемай
56
Хетемай
23
Саммарко
31
Пеллисьер
9
Москарделли
9
Москарделли
31
Пеллисьер
25
Бачинович
16
Бертоло
16
Бертоло
25
Бачинович
20
Васкес
10
Микколи
10
Микколи
20
Васкес
51
Пинилья
19
Будан
19
Будан
51
Пинилья
Остались в запасе
Кьево
Палермо
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Кьево - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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