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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Палермо
Ювентус - Палермо: обзор матча 20 ноября 2011
Ювентус
20.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
19'
С. Пепе
49'
А. Матри
64'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Палермо
Желтая карточка
Э. Пизано
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
А. Матри
Замена
М. Пациенца
️️️️
К. Маркизио
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 3:0!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Вучинич
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
М. Четто
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Э. Захави
️️️️
Н. Бертоло
ГОЛ! 1:0!
С. Пепе
Пас отдал
Д. Кьеллини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ОП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Симоне Пепе
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЛП
72
Йосип Иличич
ЛВ
25
Армин Бачинович
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
16
Николас Бертоло
ПВ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
9
Вучинич
3
Пепе
21
Матри
4-3-2-1
30
Цорвас
5
Пизано
4
Четто
26
Сильвестре
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
8
Баррето
16
Бертоло
72
Иличич
10
Микколи
10
Маркизио
24
Пациенца
24
Пациенца
10
Маркизио
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
21
Матри
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Матри
4
Четто
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
4
Четто
16
Бертоло
7
Захави
7
Захави
16
Бертоло
Остались в запасе
Ювентус
Палермо
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
18
Африйе Аква
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Остались в запасе
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
18
Африйе Аква
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Ювентус - Палермо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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