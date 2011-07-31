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Расписание матчей
Манчестер Юнайтед - Барселона
Манчестер Юнайтед - Барселона: обзор матча 31 июля 2011
Манчестер Юнайтед
31.07.2011, воскресенье, 03:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Барселона
23'
Нани
76'
М. Оуэн
71'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Барселона
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Н. Видич
ГОЛ! 2:1!
М. Оуэн
Замена
А. Лосано
️️️️
Э. Абидаль
ГОЛ! 1:1!
Т. Алькантара
Замена
Г. Обертан
️️️️
Э. Янг
Замена
К. Кармона
️️️️
Д. Вилья
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Андерсон
Замена
К. Смоллинг
️️️️
П. Эвра
Замена
М. Оуэн
️️️️
У. Руни
Замена
И. Куэнка
️️️️
И. Афеллай
Травма
И. Афеллай
Желтая карточка
Джонатан
ГОЛ! 1:0!
Нани
Замена
Фабио
️️️️
Рафаэл
17'
Травма
Рафаэл
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
6
Джонатан
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Армандо Лосано
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
30
Марти Риверола
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
15
Видич
15
Янг
2
Рафаэл
16
Кэррик
28
Андерсон
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4-3-1-2
26
Вальдес
6
Джонатан
3
Фонтас
5
Бускетс
22
Абидаль
8
Иньеста
6
Алькантара
20
Кейта
9
Педро
7
Вилья
17
Афеллай
27
Эвра
6
Смоллинг
6
Смоллинг
27
Эвра
15
Видич
4
Джонс
4
Джонс
15
Видич
2
Рафаэл
2
Фабио
2
Фабио
2
Рафаэл
28
Андерсон
11
Гиггз
11
Гиггз
28
Андерсон
15
Янг
32
Обертан
32
Обертан
15
Янг
32
Руни
10
Оуэн
10
Оуэн
32
Руни
22
Абидаль
5
Лосано
5
Лосано
22
Абидаль
7
Вилья
19
Кармона
19
Кармона
7
Вилья
17
Афеллай
7
Куэнка
7
Куэнка
17
Афеллай
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Барселона
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
30
Марти Риверола
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
30
Марти Риверола
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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