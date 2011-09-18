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Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 18 сентября 2011
Шальке-04
18.09.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
21'
Н. Петерсен
75'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
Замена
Д. Контенто
️️️️
Т. Кроос
Замена
Ч. Марика
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Замена
Д. Алаба
️️️️
Н. Петерсен
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
П. Клюге
Замена
А. Тимощук
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Х. Бадштубер
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Желтая карточка
П. Клюге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
3-2-2-3
1
Ферманн
5
Хеведес
14
Пападопулос
32
Матип
28
Фукс
2
Учида
24
Клюге
90
Холтби
21
Хунтелаар
7
Рауль
8
Фарфан
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
28
Бадштубер
17
Боатенг
13
Рафинья
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
13
Мюллер
18
Петерсен
24
Клюге
7
Дракслер
7
Дракслер
24
Клюге
21
Хунтелаар
20
Пукки
20
Пукки
21
Хунтелаар
90
Холтби
19
Марика
19
Марика
90
Холтби
8
Кроос
26
Контенто
26
Контенто
8
Кроос
18
Петерсен
5
Алаба
5
Алаба
18
Петерсен
14
Густаво
44
Тимощук
44
Тимощук
14
Густаво
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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